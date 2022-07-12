Десять претендентів на одну вакансію: кого шукають роботодавці в Києві
На початку липня 2022 року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебувало 18,2 тисяч безробітних. На одну вакансію претендувало в середньому десять безробітних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМЦЗ.
Протягом першого півріччя 2022 року найчастіше київські роботодавці шукали водіїв, прибиральників, медсестер, вчителів, продавців, бухгалтерів та вантажників.
Водночас серед безробітних найбільше бухгалтерів, менеджерів, продавців, керівників різного рівня.
Нагадаємо, за даними Work.ua, кількість вакансій в Україні в червні зросла на 67% до 35,5 тисяч. Однак це втричі менше, ніж до початку війни. У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців з продажу.
За даними НБУ, скорочення зарплат в приватному секторі становить від 25 до 50%. При цьому персонал скорочується.
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