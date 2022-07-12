Десять претендентів на одну вакансію: кого шукають роботодавці в Києві

На початку липня 2022 року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебувало 18,2 тисяч безробітних. На одну вакансію претендувало в середньому десять безробітних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМЦЗ.

Нагадаємо, за даними Work.ua, кількість вакансій в Україні в червні зросла на 67% до 35,5 тисяч. Однак це втричі менше, ніж до початку війни. У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців з продажу.

За даними НБУ, скорочення зарплат в приватному секторі становить від 25 до 50%. При цьому персонал скорочується.

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