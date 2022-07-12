ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Десять претендентів на одну вакансію: кого шукають роботодавці в Києві

Новость на русском →
Україна, Вівторок 12 липня 2022 15:38
Десять претендентів на одну вакансію: кого шукають роботодавці в Києві Фото: безробітних в Києві більше в 10 разів, ніж вакансій
Автор: Олександр Білоус

На початку липня 2022 року на обліку в Київському міському центрі зайнятості перебувало 18,2 тисяч безробітних. На одну вакансію претендувало в середньому десять безробітних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМЦЗ.

Протягом першого півріччя 2022 року найчастіше київські роботодавці шукали водіїв, прибиральників, медсестер, вчителів, продавців, бухгалтерів та вантажників.

Водночас серед безробітних найбільше бухгалтерів, менеджерів, продавців, керівників різного рівня.

Нагадаємо, за даними Work.ua, кількість вакансій в Україні в червні зросла на 67% до 35,5 тисяч. Однак це втричі менше, ніж до початку війни. У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців з продажу.

За даними НБУ, скорочення зарплат в приватному секторі становить від 25 до 50%. При цьому персонал скорочується.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує