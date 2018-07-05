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Десять нардепов от БПП поддержали законопроект несмотря на отказ фракции голосовать

НовостиПолитика    05.07.2018 - 18:04
Фото: голосование нардепов без БПП (РБК-Украина)
Фото: голосование нардепов без БПП (РБК-Украина)

Всего во фракции 136 депутатов ВР

Десять депутатов Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" приняли участие в голосовании за законопроект №6518 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов" и поддержали его за основу, несмотря на отказ фракции голосовать за любые законопроекты до рассмотрения обновления ЦИК. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте ВР.

В частности, проект закона поддержали Олег Барна, Вадим Кривохатько, Сергей Лещенко, Давид Макарьян, Наталья Новак, Геннадий Ткачук, Мустафа Найем, Александр Ливик, Светлана Залищук и Андрей Антонищак.

 

Фото: результаты голосования фракции БПП

При этом всего во фракции 136 парламентариев. Против не голосовал никто, двое нардепов воздержались, 73 - не голосовали, а 51 - отсутствует.

Напомним, парламент поддержал за основу законопроект №6518. Подчеркнем, что законопроект поддержали 240 нардепов, учитывая, что фракция "Блок Петра Порошенко" отказалась участвовать в голосовании за любые законы до рассмотрения вопроса обновления Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что фракция "Блок Петра Порошенко" решила не возвращаться в сессионный зал на вечернее пленарное заседание.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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