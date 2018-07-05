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Десять нардепів від БПП підтримали законопроект попри відмову фракції голосувати

НовиниПолітика    05.07.2018 - 18:04
Фото: голосування нардепів без БПП (РБК-Україна)
Фото: голосування нардепів без БПП (РБК-Україна)

Усього у фракції 136 депутатів ВР

Десять депутатів Верховної ради України від фракції "Блок Петра Порошенка" взяли участь у голосуванні за законопроект №6518 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційного опублікування законів України та інших нормативно-правових актів" та підтримали його за основу попри відмову фракції голосувати за будь-які законопроекти до розгляду питання оновлення ЦВК. Про це свідчать результати голосування, опубліковані на сайті ВР.

Зокрема, проект закону підтримали Олег Барна, Вадим Кривохатько, Сергій Лещенко, Давид Макар'ян, Наталія Новак, Геннадій Ткачук, Мустафа Найєм, Олександр Лівік, Світлана Заліщук та Андрій Антонищак.

 

Фото: результати голосування фракції БПП

При цьому всього у фракції 136 парламентарів. Проти не голосував ніхто, двоє нардепів утрималися, 73 - не голосували, а 51 - відсутній.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу законопроект №6518. Підкреслимо, що законопроект підтримали 240 нардепів, враховуючи, що фракція "Блок Петра Порошенко" відмовилася брати участь у голосуванні за будь-які закони до розгляду питання оновлення Центральної виборчої комісії.

Раніше повідомлялося, що фракція "Блок Петра Порошенко" вирішила не повертатися до сесійної зали на вечірнє пленарне засідання.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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