Десять країн ЄС виступили за санкції проти всього російського газу, - Bloomberg

Видання з посиланням на документ, який є в його розпорядженні, повідомляє, що Швеція, Ірландія, Польща, Данія, Фінляндія, Чехія, Румунія і три країни Балтії пропонують заборонити імпорт трубопровідного і скрапленого російського газу. Щоб обмежити доходи Кремля, які використовуються на фінансування війни проти України.

Обмежувальні заходи потребуватимуть одностайного схвалення 27 держав-членів ЄС, що стає дедалі важчою перешкодою через позицію угорського прем'єра Віктора Орбана, пише Bloomberg.

"Як кінцеву мету необхідно заборонити імпорт російського газу і СПГ якомога швидше. Альтернативою повній забороні може стати поступове скорочення використання російського газу і СПГ, як це вже викладено в дорожній карті RePowerEU", - йдеться в документі.

Незважаючи на те, що ЄС прагне до диверсифікації, від початку російсько-української війни поставки з Росії сягнули 204 млрд доларів. При цьому на тлі скорочення загальних поставок викопного палива рекордно зросли поставки СПГ.

"Російський флот танкерів СПГ має бути підданий цільовим санкціям, що забороняють стоянку і морські послуги на території ЄС", - йдеться в документі.

Крім того, вони наполягають на обмежувальних заходах щодо більшої кількості танкерів, які перевозять російську нафту в треті країни. Цей тіньовий флот допоміг Росії обійти цінову стелю, запроваджену країнами G7.

Оскільки Євросоюз розпочинає консультації щодо 16-го пакету санкцій проти Росії, також пропонується запровадити заборону на імпорт металів, розширити заборону на транзит товарів, а також додаткові санкції проти фінансових установ та IT-сектору.