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Десять дней без Х. Мадуро запретил доступ к соцсети в Венесуэле: причина

Каракас, Пятница 09 августа 2024 11:50
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Десять дней без Х. Мадуро запретил доступ к соцсети в Венесуэле: причина Фото: аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Х (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о временном запрете на работу социальной сети X (ранее известной как Twitter) на территории страны на 10 дней. Это решение было принято в ходе активных протестов граждан против результатов выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Reuters.

Причина такого решения заключается в том, что Мадуро обвинил владельца платформы Илона Маска в якобы "подстрекательстве к ненависти, гражданской войне и смерти".

"X, убирайся из Венесуэлы на 10 дней!" - заявил Мадуро во время его выступления на государственном телевидении.

Конфликт между президентом Венесуэлы и Маском длится не один месяц, и они неоднократно обменивались острыми высказываниями как в социальных сетях, так и через СМИ.

Кроме того, Мадуро призвал своих поклонников отказаться от использования мессенджера WhatsApp в пользу Telegram или WeChat. Он объяснил этот призыв тем, что якобы WhatsApp использовался для "устрашения семей солдат и полицейских".

Известно, что представители WhatsApp ситуацию не комментировали, а руководство X не отвечало на запросы журналистов.

Напомним, победа Мадуро на выборах в президенты 28 июля была объявлена с результатом в 51%. Однако граждане страны не были с этим согласны и начали протестовать. В то же время, избирательная комиссия Венесуэлы до сих пор не предоставила официальных итогов голосования.

Граждане Венесуэлы недовольны тем, что за 10 лет своей каденции Мадуро ввел в стране авторитарный режим, допустил коллапс в экономике, что привело к сокращению населения почти на 8 млн из-за эмиграции. Звучат обвинения в фальсификации выборов. К протестантам присоединяются сотрудники силовых органов, в том числе полиции.

Тем временем ЕС не признал результаты выборов в Венесуэле.

Бразилия, Колумбия и Мексика обеспокоены ситуацией и ведут переговоры с венесуэльским правительством, а также оппозицией.

Ранее мы сообщали, что Панама предложила провести саммит президентов Латинской Америки из-за сложившейся в Венесуэле ситуации.

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