Десять бронемашин, склады боеприпасов и два десятка солдат уничтожила авиация ВСУ

Ударная авиация Воздушных Сил ВСУ за день уничтожила не менее десяти единиц бронированной техники противника, а также около двух десятков солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.
Также успешными ударами воздушных сил поражены склады горюче-смазочных материалов, а также склады боеприпасов российской армии. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины совершено более 1100 групповых авианалетов по колоннам техники, позициям и логистическим центрам оккупантов.
Зенитные ракетные войска за день сбили два беспилотника "Орлан-10", еще семь БПЛА этого типа уничтожила противовоздушная оборона Сухопутных войск.
Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами.
Мы также писали, что российские военные усилили обстрелы Николаева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что это делается специально, чтобы создать иллюзию доминирования.
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