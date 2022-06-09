Десять бронемашин, склади боєприпасів і два десятки солдатів знищила авіація ЗСУ

Ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ за день знищила не менше десяти одиниць броньованої техніки противника, а також близько двох десятків солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Також успішними ударами Повітряних сил вражені склади паливно-мастильних матеріалів, а також склади боєприпасів російської армії. З початку повномасштабного вторгнення на територію України скоєно понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях і логістичних центрах окупантів.
Зенітні ракетні війська за день збили два безпілотники "Орлан-10", ще сім БПЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.
Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.
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