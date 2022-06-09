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Десять бронемашин, склади боєприпасів і два десятки солдатів знищила авіація ЗСУ

МіГ-29 ВСУ (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

Ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ за день знищила не менше десяти одиниць броньованої техніки противника, а також близько двох десятків солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також успішними ударами Повітряних сил вражені склади паливно-мастильних матеріалів, а також склади боєприпасів російської армії. З початку повномасштабного вторгнення на територію України скоєно понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях і логістичних центрах окупантів.

Зенітні ракетні війська за день збили два безпілотники "Орлан-10", ще сім БПЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.

Ми також писали, що російські військові посилили обстріли Миколаєва. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що це робиться спеціально, щоб створити ілюзію домінування.

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