Десять бронемашин, склади боєприпасів і два десятки солдатів знищила авіація ЗСУ

Ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ за день знищила не менше десяти одиниць броньованої техніки противника, а також близько двох десятків солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також успішними ударами Повітряних сил вражені склади паливно-мастильних матеріалів, а також склади боєприпасів російської армії. З початку повномасштабного вторгнення на територію України скоєно понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях і логістичних центрах окупантів.

Зенітні ракетні війська за день збили два безпілотники "Орлан-10", ще сім БПЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.