Десять БПЛА та 850 окупантів. Втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 341 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 10 БПЛА та 15 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.12.23 орієнтовно склали:
На фронті протягом доби зафіксовано 95 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ контратакували на Авдіївському напрямку та відкинули російські сили з позицій біля Степового.
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