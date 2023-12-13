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Десять БПЛА та 850 окупантів. Втрати РФ за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 13 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 13 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 341 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 10 БПЛА та 15 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 341 500 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 5682 (+18) од.;
  • бойових броньованих машин - 10594 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 8076 (+3) од.;
  • РСЗВ - 919 од.;
  • засоби ППО - 605 од.;
  • літаків - 324 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6173 (+10) од.;
  • крилаті ракети - 1596 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10662 (+12) од.;
  • спеціальна техніка - 1176 (+6) од.

Ситуація на фронті

На фронті протягом доби зафіксовано 95 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ контратакували на Авдіївському напрямку та відкинули російські сили з позицій біля Степового.

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Війна в Україні