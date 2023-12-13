Десять БПЛА и 850 оккупантов. Потери РФ в сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 13 декабря, составили 850 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 341500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков, 10 БПЛА и 15 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.23 ориентировочно составили:
На фронте за сутки зафиксировано 95 боевых столкновений. ВСУ продолжают отражать атаки россиян вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ контратаковали на Авдеевском направлении и откинули российские силы с позиций возле Степного.
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