Десять БПЛА, четыре танка и 750 оккупантов. Потери РФ в войне за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 21 марта (facebookcom MinistryofDefence UA)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 21 марта, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 433 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 16 ББМ и 26 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 433840 (+750) человек ликвидировано;

танков - 6832 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 13074 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 10740 (+26) ед.;

РСЗО - 1018 (+1) ед.;

средства ПВО - 721 ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8365 (+10) ед.;

крылатые ракеты - 1922 ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14242 (+44) ед.;

специальная техника - 1741 (+3) ед.