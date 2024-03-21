Десять БПЛА, четыре танка и 750 оккупантов. Потери РФ в войне за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 21 марта (facebookcom MinistryofDefence UA)
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 21 марта, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 433 840 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка, 16 ББМ и 26 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 433840 (+750) человек ликвидировано;
- танков - 6832 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 13074 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 10740 (+26) ед.;
- РСЗО - 1018 (+1) ед.;
- средства ПВО - 721 ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8365 (+10) ед.;
- крылатые ракеты - 1922 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14242 (+44) ед.;
- специальная техника - 1741 (+3) ед.
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили 17 атак противника на Лиманском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по составу боеприпасов противника.
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