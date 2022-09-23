UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Деспотичний підхід Кремля до мобілізації збільшить гнів по всій Росії - ISW

Фото: деспотичний підхід Кремля до мобілізації збільшить гнів по всій Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російська влада, можливо, зможе мобілізувати задану кількість рекрутів, але солдати з них вийдуть погані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.

Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.

Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.\

Інші ключові висновки аналітиків ISW

  • Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну в'язнями з Україною, який є вкрай непопулярним серед російських націоналістів та блогерів.
  • Переговори з МАГАТЕ навколо Запорізької АЕС навряд чи суттєво покращать ситуацію на станції та можуть дати можливість російським силам влаштувати провокацію.
  • Українські сили, ймовірно, продовжили обмежені контрнаступальні операції вздовж кордону Харківсько-Луганської області та продовжили атаки на Лиман.
  • ЗСУ проводять операцію щодо заборони в Херсонській області на оперативному рівні.
  • Російські війська завдали обмежених наземних ударів уздовж лінії фронту в Донецькій області.
  • Російські сили не завдавали жодних підтверджених наземних ударів на захід від Гуляйполя та продовжували звичайні удари по західній частині Запорізької області.
  • Російські окупаційні сили поспішно створюють умови для проведення фіктивних референдумів про анексію на території окупованої України з 23 по 27 вересня.
  • Російські офіційні особи створили виборчі дільниці в деяких частинах Росії нібито для того, щоби дозволити переміщеним (у багатьох випадках це означає викрадення) українським жителям окупованих територій "голосувати".
  • Російські окупаційні чиновники, ймовірно, розраховують, що їх змусять надати персонал для виконання квот російської регіональної мобілізації після того, як Кремль незаконно анексує окуповані українські території.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, закликати планують до 300 тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії