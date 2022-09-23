Деспотичний підхід Кремля до мобілізації збільшить гнів по всій Росії - ISW

Російська влада, можливо, зможе мобілізувати задану кількість рекрутів, але солдати з них вийдуть погані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.
Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.
Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.
Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.\
Інші ключові висновки аналітиків ISW
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.
За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, закликати планують до 300 тисяч людей.
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