Деспотичний підхід Кремля до мобілізації збільшить гнів по всій Росії - ISW

Влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві, вважають в ISW.

Навіть якби російська влада діяла м'якше, мобілізація все одно була б непопулярною. Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.

Перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на "короткострокові контракти", які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.\

Інші ключові висновки аналітиків ISW

Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну в'язнями з Україною, який є вкрай непопулярним серед російських націоналістів та блогерів.

Переговори з МАГАТЕ навколо Запорізької АЕС навряд чи суттєво покращать ситуацію на станції та можуть дати можливість російським силам влаштувати провокацію.

Українські сили, ймовірно, продовжили обмежені контрнаступальні операції вздовж кордону Харківсько-Луганської області та продовжили атаки на Лиман.

ЗСУ проводять операцію щодо заборони в Херсонській області на оперативному рівні.

Російські війська завдали обмежених наземних ударів уздовж лінії фронту в Донецькій області.

Російські сили не завдавали жодних підтверджених наземних ударів на захід від Гуляйполя та продовжували звичайні удари по західній частині Запорізької області.

Російські окупаційні сили поспішно створюють умови для проведення фіктивних референдумів про анексію на території окупованої України з 23 по 27 вересня.

Російські офіційні особи створили виборчі дільниці в деяких частинах Росії нібито для того, щоби дозволити переміщеним (у багатьох випадках це означає викрадення) українським жителям окупованих територій "голосувати".

Російські окупаційні чиновники, ймовірно, розраховують, що їх змусять надати персонал для виконання квот російської регіональної мобілізації після того, як Кремль незаконно анексує окуповані українські території.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, закликати планують до 300 тисяч людей.

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