Деспотический подход Кремля к мобилизации увеличит гнев по всей России, - ISW

Власти начали действовать грубо, загоняя в армию мужчин и не разбираясь в их соответствии заявленным критериям. Такими методами можно набрать искомое число рекрутов, но ценой роста недовольства в обществе, считают в ISW.

Даже если бы российские власти действовали мягче, мобилизация все равно была бы непопулярна. Сейчас повестки вручают даже протестующим против мобилизации; моральный дух таких солдат будет катастрофически низок.

Проверить, сколько в действительности Кремль намерен мобилизовать, кстати, невозможно. Шойгу говорил о 300 тысячах, но в оппозиционную прессу просочилась цифра в миллион человек.

Высока вероятность, что непропорционально много мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств (тех же бурятов и дагестанцев, которых активно рекрутировали на "краткосрочные контракты", которые Путин теперь сделал бессрочными), а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

Кремль, вероятно, попытался преуменьшить значение обмена заключенными с Украиной, который крайне непопулярен среди российских националистов и блогеров.

Переговоры с МАГАТЭ вокруг Запорожской АЭС вряд ли существенно улучшат ситуацию на станции и могут дать возможность российским силам устроить провокацию.

Украинские силы, вероятно, продолжили ограниченные контрнаступательные операции вдоль границы Харьковско-Луганской области и продолжили атаки на Лиман.

ВСУ проводят операцию по воспрещению в Херсонской области на оперативном уровне.

Российские войска нанесли ограниченные наземные удары вдоль линии фронта в Донецкой области.

Российские силы не наносили никаких подтвержденных наземных ударов к западу от Гуляйполя и продолжали обычные удары по западной части Запорожской области.

Российские оккупационные силы спешно создают условия для проведения фиктивных референдумов об аннексии на территории оккупированной Украины с 23 по 27 сентября.

Российские официальные лица создали избирательные участки в некоторых частях России якобы для того, чтобы позволить перемещенным (во многих случаях это означает похищение) украинским жителям оккупированных территорий "голосовать".

Российские оккупационные чиновники, вероятно, рассчитывают, что их заставят предоставить персонал для выполнения квот российской региональной мобилизации после того, как Кремль незаконно аннексирует оккупированные украинские территории.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют до 300 тысяч человек.

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