RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Деспотический подход Кремля к мобилизации увеличит гнев по всей России, - ISW

Фото: деспотический подход Кремля к мобилизации увеличит гнев по всей России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российская власть, возможно, сможет мобилизовать заданное число рекрутов, но солдаты из них получатся плохие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Власти начали действовать грубо, загоняя в армию мужчин и не разбираясь в их соответствии заявленным критериям. Такими методами можно набрать искомое число рекрутов, но ценой роста недовольства в обществе, считают в ISW.

Даже если бы российские власти действовали мягче, мобилизация все равно была бы непопулярна. Сейчас повестки вручают даже протестующим против мобилизации; моральный дух таких солдат будет катастрофически низок.

Проверить, сколько в действительности Кремль намерен мобилизовать, кстати, невозможно. Шойгу говорил о 300 тысячах, но в оппозиционную прессу просочилась цифра в миллион человек.

Высока вероятность, что непропорционально много мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств (тех же бурятов и дагестанцев, которых активно рекрутировали на "краткосрочные контракты", которые Путин теперь сделал бессрочными), а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW

  • Кремль, вероятно, попытался преуменьшить значение обмена заключенными с Украиной, который крайне непопулярен среди российских националистов и блогеров.
  • Переговоры с МАГАТЭ вокруг Запорожской АЭС вряд ли существенно улучшат ситуацию на станции и могут дать возможность российским силам устроить провокацию.
  • Украинские силы, вероятно, продолжили ограниченные контрнаступательные операции вдоль границы Харьковско-Луганской области и продолжили атаки на Лиман.
  • ВСУ проводят операцию по воспрещению в Херсонской области на оперативном уровне.
  • Российские войска нанесли ограниченные наземные удары вдоль линии фронта в Донецкой области.
  • Российские силы не наносили никаких подтвержденных наземных ударов к западу от Гуляйполя и продолжали обычные удары по западной части Запорожской области.
  • Российские оккупационные силы спешно создают условия для проведения фиктивных референдумов об аннексии на территории оккупированной Украины с 23 по 27 сентября.
  • Российские официальные лица создали избирательные участки в некоторых частях России якобы для того, чтобы позволить перемещенным (во многих случаях это означает похищение) украинским жителям оккупированных территорий "голосовать".
  • Российские оккупационные чиновники, вероятно, рассчитывают, что их заставят предоставить персонал для выполнения квот российской региональной мобилизации после того, как Кремль незаконно аннексирует оккупированные украинские территории.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют до 300 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России