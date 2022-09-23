Деспотический подход Кремля к мобилизации увеличит гнев по всей России, - ISW

Российская власть, возможно, сможет мобилизовать заданное число рекрутов, но солдаты из них получатся плохие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Власти начали действовать грубо, загоняя в армию мужчин и не разбираясь в их соответствии заявленным критериям. Такими методами можно набрать искомое число рекрутов, но ценой роста недовольства в обществе, считают в ISW.
Даже если бы российские власти действовали мягче, мобилизация все равно была бы непопулярна. Сейчас повестки вручают даже протестующим против мобилизации; моральный дух таких солдат будет катастрофически низок.
Проверить, сколько в действительности Кремль намерен мобилизовать, кстати, невозможно. Шойгу говорил о 300 тысячах, но в оппозиционную прессу просочилась цифра в миллион человек.
Высока вероятность, что непропорционально много мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств (тех же бурятов и дагестанцев, которых активно рекрутировали на "краткосрочные контракты", которые Путин теперь сделал бессрочными), а также среди иммигрантов, например из Центральной Азии.
Другие ключевые выводы аналитиков ISW
Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.
По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, призвать планируют до 300 тысяч человек.
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