У Деснянському районі Києва через прорив труби дорога пішла під воду (відео)

Фото: у Деснянському районі Києва через прорив труби дорога пішла під воду (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)

На лівому березі Києва через прорив труби затопило частину Братиславської вулиці. Рух транспорту у районі "Епіцентру" ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Трубу прорвало в районі перехрестя вулиць Братиславська та Крайня. У зв'язку з інцидентом на дорозі утворився потоп. Тим часом мешканці довколишніх будинків повідомляють, що на тлі прориву труби в квартирах зникла вода.