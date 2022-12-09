ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Деснянском районе Киева из-за прорыва трубы дорога ушла под воду (видео)

Новина українською →
Киев, Пятница 09 декабря 2022 13:36
В Деснянском районе Киева из-за прорыва трубы дорога ушла под воду (видео) Фото: в Деснянском районе Киева из-за прорыва трубы дорога ушла под воду (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

На левом берегу Киева из-за прорыва трубы затопило часть Братиславской улицы. Движение транспорта в районе "Эпицентра" усложнено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой местные Telegram-каналы.

Трубу прорвало в районе перекрестка улиц Братиславская и Крайняя. В связи с инцидентом на дороге образовался "потоп".

Тем времен жители близлежащих домов сообщают, что на фоне прорыва трубы в квартирах пропала вода.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Деснянском районе Киева образовался огромный затор. В связи с чем жители Троещины не могли выехать на правый берег.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Автомобильное движение
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители