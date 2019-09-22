В Деснянском районе Киева горят автоцистерны, слышны взрывы

В Киеве в Деснянском районе на территории автостоянки на ул. Вискозная, 3, произошло загорание автоцистерн с топливом с последующим разливом горючего на 500 квадратных метров. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской госадминистрации.

В данный момент горят девять автоцистерн.

"К ликвидации пожара привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГУ ГСЧС Украины в Киеве и отделение спасателей КАРС "Киевская служба спасения", - говорится в сообщении.

В КГГА предупреждают, что в результате сильного пожара возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов.

Ликвидация пожара продолжается.

В то же время свидетели сообщают, что в районе пожара слышны взрывы, а дорогу для автомобилей рядом перекрыли.

Напомним, в субботу, 21 сентября в Херсоне на судоремонтном заводе им.Коминтерна на одном из судов возник пожар. Спасатели тушили огонь более 3 часов. К операции были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей.