У Деснянському районі Києва горять автоцистерни, чути вибухи

У Києві у Деснянському районі на території автостоянки на вул. Віскозна, 3, відбулось загоряння автоцистерн із пальним з подальшим розливом пального на 500 квадратних метрів. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Київської міської держадміністрації.

Наразі горять дев’ять автоцистерн.

До ліквідації пожежі залучено 75 осіб особового складу та 15 одиниць техніки ГУ ДСНС України у Києві та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку".

У КМДА попереджають, що унаслідок сильної пожежі можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів.

Ліквідація пожежі триває.

Водночас свідки повідомляють, що в районі пожежі чути вибухи, а дорогу для автомобілів поряд перекрили.

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня у Херсоні на судноремонтному заводі ім.Комінтерна на одному із суден виникла пожежа. Рятувальники гасили вогонь понад три години. До операції були залучені 6 спецмашин та 30 рятувальників.