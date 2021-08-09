"Десна" благодаря победе над "Ингульцом" возглавила турнирную таблицу УПЛ

Черниговский футбольный клуб "Десна" возглавил турнирную таблицу украинской Премьер-лиги в результате победы над "Ингульцом". Матч завершился со счетом 2:0.

Первым голом "Десна" отличилась благодаря отличной игре форварда Дениса Безбородько, который попал мячом во вражеские ворота на 86 минуте матча.

Уже через пять минут, Безбородко удвоил преимущество черниговского клуба вследствие удачного паса полузащитника Андрея Тотовицкого.

Стоит отметить, что победа над "Ингульцом" подарила "Десне" первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Всего команда забила 7 голов и пропустила только один мяч в собственные ворота. "Ингулец" тем временем имеет 0 очков и 9 пропущенных голов.

Фото: таблица украинской Премьер-лиги (Google)