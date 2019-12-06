Дешевый сыр - в мышеловке: Гончарук прокомментировал цену на газ

Украина стремится работать по европейским правилам, которые предусматривают рыночное ценообразование на газ. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, главным для Украины является подписать долгосрочный газовый контракт, который должен быть в национальных интересах - то есть максимальный объем, максимальный срок, по европейским правилам.

"Я думаю, что дешевый сыр - всегда в мышеловке. Потому, что мы хотели бы и к чему стремится Украина? Украина стремится работать по европейским правилам", - сказал он.

В то время премьер добавил, что будет искать возможность обеспечить для потребителей минимальную платежку.

"Конечно, мы будем искать возможность обеспечить для нашей промышленности, для нашего бизнеса более дешевый ресурс. Но, я уже говорил об этом, точно не вопросами создания угроз для национальной безопасности", - добавил он.

Напомним, Алексей Гончарук сказал в интервью РБК-Украина, что Украина не ведет не ведет двусторонних переговоров по газу с Россией, а слухи о них имеют целью дискредитировать украинскую власть.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина готова закупать российский газ по европейским ценам без скидки. При этом пока речь идет о компенсации 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и недопоставленных объемах по контракту 2009 года.