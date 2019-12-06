Слухи и манипуляции: Гончарук опроверг двусторонние переговоры по газу с РФ

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Украина ведет газовые переговоры с Россией только в трехстороннем формате вместе с ЕС

Украина не ведет двусторонних переговоров по газу с Россией, а слухи о них имеют целью дискредитировать украинскую власть. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, один из наиболее распространенных слухов, что есть какие-то отдельные двусторонние переговоры по поставкам российского газа со скидками Украине напрямую.

"Это манипуляции, которые призваны дискредитировать и выставить команду Зеленского как предателей, которые ведут прямые переговоры с врагом", - сказал он.

По его словам на самом деле Украина ведет переговоры в трехстороннем формате, который давно начат.

"Он предполагает очень тесное сотрудничество и консультации с Европейскими партнерами на политическом и техническом уровнях. Фактически каждый шаг с украинской стороны согласуется с европейцами", - сказал он.

Гончарук заявил, что не знает, что какому варианту в итоге переговоров готовы россияне. "То, что озвучивается на разных уровнях в ходе различных раундов переговоров - необязательно является настоящей позицией. На что реально россияне готовы, мы увидим, когда контракт будет подписан", - добавил премьер.

Как сообщало РБК-Украина, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной о новом газовом контракте пока идут сложно. В то же время он выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что транзитного контракта с Россией с 1 января 2020 года скорее всего не будет. Однако через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите, считает он.