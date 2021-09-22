Дешевую ипотеку профинансируют за счет выпуска гособлигаций на 20 млрд гривен

Согласно документу, Министерство финансов Украины в течение 2021 года осуществляет:

приобретение в государственную собственность акций допэмиссии ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" в сумме 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа;

выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 20 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 13 процентов годовых, в том числе путем дополнительного выпуска ОВГЗ на рыночных условиях, которые сложились на близких к дополнительному выпуску аукционах по размещению этих облигаций внутреннего государственного займа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в августе постановлением Кабинета министров были утверждены условия, на которых "Украинская финансовая жилищная компания" будет обеспечивать граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования за счет собственных и привлеченных средств.

"На сегодня только на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, из которых более 100 тысяч - семьи государственных служащих", - говорится в документе.