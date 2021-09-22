Дешевую ипотеку профинансируют за счет выпуска гособлигаций на 20 млрд гривен

Кабинет министров Украины одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен. За счет этих средств будут приобретены акции допэмиссии госкомпании "Украинская финансовая жилищная компания".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.
Согласно документу, Министерство финансов Украины в течение 2021 года осуществляет:
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в августе постановлением Кабинета министров были утверждены условия, на которых "Украинская финансовая жилищная компания" будет обеспечивать граждан Украины жильем на условиях финансового лизинга и ипотечного кредитования за счет собственных и привлеченных средств.
"На сегодня только на жилищном учете состоят более 650 тысяч семей, из которых более 100 тысяч - семьи государственных служащих", - говорится в документе.
Напомним, Кабинет министров принял решение о присоединении Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) к Украинской финансовой жилищной компании (УФЖК). УФЖК была создана в конце 2020 года для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.
В июне 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла 17,3% годовых на первичном и 13,2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п. п. и на 0,7 п. п.