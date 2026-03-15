Дешевше за ракети, швидше за звук: США відновлюють випробування "гармати майбутнього"

ВМС США відновили випробування на полігоні Вайт-Сендс у Нью-Мексико. Програму, офіційно припинену в 2021 році через технічні складнощі, вирішили реанімувати для протидії новим повітряним загрозам.

Електромагнітна гармата використовує силу Лоренца замість хімічних палив. Електричний імпульс розганяє металевий снаряд до надзвичайних швидкостей, що дозволяє знищувати кораблі, балістичні ракети та літаки на відстані понад 100 морських миль лише за рахунок кінетичної енергії.

Дешево та безпечно

Головною причиною повернення до проєкту стала занадто висока вартість сучасних ракет-перехоплювачів, які коштують мільйони доларів за одиницю. Натомість снаряд для рейкогана - це дешевий у виробництві металевий елемент.

Ще один важливий момент - на відміну від "традиційних" боєприпасів, цей снаряд абсолютно безпечний у зберіганні. Загалом, застосування зброї нового типу дозволить:

збільшити боєкомплект корабля з десятків ракет до сотень снарядів;

ефективно відбивати масовані атаки дешевими дронами чи ракетами, які виснажують ППО;

усунути ризик детонації боєприпасів у трюмах.

Технічні виклики та конкуренція

Раніше програму призупинили через технічні проблеми. Зокрема, скаржилися на дуже швидке зношування рейок під впливом екстремальних температур.

Проте прогрес конкурентів, зокрема Японії, яка вже випробувала свій прототип на кораблі JS Asuka, змусив Пентагон прискорити власні розробки. Причому майбутнє цієї технології в США пов’язують із новим класом надводних кораблів BBG(X) (так званий клас "Trump").

Вважається, що ці платформи вартістю понад 20 млрд доларів будуть оснащені потужними генераторами, здатними забезпечити величезний електричний імпульс (до 32 мегаджоулів), необхідний для пострілу.

Фото: defenseromania.ro