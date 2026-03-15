Дешевле ракеты, быстрее звука: США возобновляют испытания "пушки будущего"

ВМС США возобновили испытания на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Программу, официально прекращенную в 2021 году из-за технических сложностей, решили реанимировать для противодействия новым воздушным угрозам.

Электромагнитная пушка использует силу Лоренца вместо химических топлив. Электрический импульс разгоняет металлический снаряд до чрезвычайных скоростей, что позволяет уничтожать корабли, баллистические ракеты и самолеты на расстоянии более 100 морских миль только за счет кинетической энергии.

Дешево и безопасно

Главной причиной возвращения к проекту стала слишком высокая стоимость современных ракет-перехватчиков, которые стоят миллионы долларов за единицу. Зато снаряд для рейкогана - это дешевый в производстве металлический элемент.

Еще один важный момент - в отличие от "традиционных" боеприпасов, этот снаряд абсолютно безопасен в хранении. В общем, применение оружия нового типа позволит:

увеличить боекомплект корабля с десятков ракет до сотен снарядов;

эффективно отражать массированные атаки дешевыми дронами или ракетами, которые истощают ПВО;

устранить риск детонации боеприпасов в трюмах.

Технические вызовы и конкуренция

Ранее программу приостановили из-за технических проблем. В частности, жаловались на очень быстрый износ рельсов под воздействием экстремальных температур.

Однако прогресс конкурентов, в частности Японии, которая уже испытала свой прототип на корабле JS Asuka, заставил Пентагон ускорить собственные разработки. Причем будущее этой технологии в США связывают с новым классом надводных кораблей BBG(X) (так называемый класс "Trump").

Считается, что эти платформы стоимостью более 20 млрд долларов будут оснащены мощными генераторами, способными обеспечить огромный электрический импульс (до 32 мегаджоулей), необходимый для выстрела.

