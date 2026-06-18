Дешевше за ракети: Пентагон випробував автономний лазер Archimedes проти дронів

Лазер проти бойових безпілотників

Тести відбулися на військовій базі Кемп-Аттербері в Індіані у межах масштабної програми Пентагону з оцінки передових оборонних технологій.

Лазерна установка Archimedes пройшла перевірку в умовах, максимально наближених до реальних. Її цілями вперше стали не просто комерційні копіювальні апарати, а спеціалізовані військові безпілотні системи.

Під час навчань комплекс успішно виявив та нейтралізував:

понад 20 квадрокоптерів;

5 безпілотників літакового типу, наданих армією США.

Пристрій продемонстрував здатність повністю в автономному режимі виявляти, ідентифікувати, супроводжувати та знищувати повітряні загрози, взагалі не залучаючи класичні ракетні системи перехоплення.

Технічні можливості та класифікація цілей

Комплекс Archimedes розроблений спеціально для перехоплення безпілотних авіаційних систем 1-ї та 2-ї груп. Сюди входять як малі дрони-розвідники, так і великі БПЛА вагою до 599 кілограмів, які здатні розвивати швидкість до 463 кілометрів на годину.

Поєднання потужного лазерного випромінювача із надчутливими оптичними та радіолокаційними сенсорами дозволяє системі впевнено випалювати електроніку або елементи конструкції безпілотників на відстані понад 1000 метрів.

При цьому установка може вести практично безперервний вогонь по великій кількості цілей поспіль.

У США знайшли спосіб збивати дрони за копійки (фото: Aurelius Systems)

Ключова перевага

На тлі масового використання дешевих дронів-камікадзе у сучасних війнах традиційні засоби ППО стають занадто витратними. Ракетні перехоплювачі мають високу вартість і обмежений боєзапас у касетах.

Натомість Archimedes пропонує кардинально інший підхід. Вартість одного лазерного "пострілу" є мізерною, оскільки зброя використовує електроенергію.

Крім того, розробникам вдалося створити установку у компактному формфакторі з низькими вимогами до ваги та енергоспоживання. Це дозволяє легко та швидко розгортати її для захисту передових позицій, військових баз або об'єктів критичної інфраструктури від нападів ворожих роїв.