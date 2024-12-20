Дешевле не бывает. Где в Украине сейчас самые низкие цены на квартиры

Больше всего недвижимость упала в цене в тех регионах, которые ближе к линии фронта или часто страдают от российских атак. За последние полгода цены на жилье там снизились на 7-13%.

РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН рассказывает, где самое дешевое жилье в Украине.

Где самая дешевая недвижимость в Украине

В пятерку городов с самой дешевой недвижимостью входят: Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев. Стоимость 1 кв. м там на вторичном рынке там колеблется от 470 до 610 долларов, а на первичном рынке - 620-670 долларов.

За последние полгода цены больше всего снизились в Запорожье - на 13%, что обусловлено приближением линии фронта. При єтом за аналогичный период стоимость недвижимости выросла в Николаеве, однако он все равно вошел в перечень городов с самым дешевым жильем.

Добавим, что сейчас самые дорогие квартиры во Львове, Киеве и Ужгороде. Стоимость за "квадрат" на вторичном рынке в этих городах колеблется от 1250 до 1490 долларов.

Цены за 1 кв. м на вторичном рынке (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит жилье в Херсоне

Самые низкие цены на недвижимость остаются в Херсоне. Сейчас там "квадрат" на вторичном рынке стоит 470 долларов. Однокомнатную квартиру можно купить за 16 тысяч долларов, двухкомнатную - 24 тысячи долларов, данных о трехкомнатных нет.

С 24 февраля 2022 года строительство новостроек в городе остановилось из-за начала российского вторжения и, поскольку город до сих пор часто страдает от вражеских атак, то о восстановлении этого рынка речь не идет.

Рынок аренды также переживает тяжелые времена, поскольку из-за опасности в городе спрос на съемные квартиры очень упал. Сейчас однокомнатные квартиры сдают за 3 тысячи гривен в месяц, данных о двух- и трехкомнатных квартирах нет.

График изменения цен на вторичном рынке в Херсоне за полгода (скриншот сайта ЛУН)

За сколько продают жилье в Запорожье

Цены в Запорожье снизились на все виды квартир. Больше всего подешевели однокомнатные - 13% в долларовом эквиваленте. Сейчас "квадрат" на вторичном рынке стоит 500 долларов. Однокомнатные квартиры продают за 17 тысяч долларов, двухкомнатные - 24 тысячи долларов, трехкомнатные - 35 тысяч долларов.

"Рынок недвижимости в Запорожье "просел" на 50% и продолжает "проседать", по сравнению с довоенным периодом. Еще этим летом мы немного работали, а как стали чаще КАБы прилетать в город, то начался застой. Предложений по продаже и аренде очень много, а вот клиентов на них нет", - рассказал в комментарии РБК-Украина запорожский эксперт по недвижимости Сергей Михайлов.

По его прогнозам, цены на недвижимость в городе в дальнейшем будут падать.

Добавим, что в Запорожье за последние 6 месяцев снизилась стоимость и на первичном рынке. "Квадрат" в новостройках продают за 640 долларов. Это на 12% ниже, чем было раньше. Также упали спрос и цены на аренду, однокомнатные квартиры сдают за 5 тысяч гривен, двухкомнатные - 7 тысяч гривен, трехкомнатные - 8,5 тысячи гривен.

Стоимость квартир в Запорожье (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на квартиры в Харькове

Цены на вторичке в городе за последние полгода снизились на 7% до 610 долларов. Однокомнатную квартиру сейчас можно купить за 20 тысяч долларов, двухкомнатную - за 32 тысячи, трехкомнатную - за 42 тысячи.

"С начала войны рынок недвижимости в Харькове в среднем "просел" на 50%, а некоторые сегменты даже на 60%, но мы продолжаем работать и заключать сделки. Сейчас существенно снизилось количество предложений о продаже, поскольку все, кто хотел продать жилье - уже сделали это. Также стало меньше мотивированных потенциальных покупателей", - рассказала в комментарии РБК-Украина эксперт по недвижимости в Харькове Елена Манжос.

По ее словам, жилье в новостройках люди не спешат продавать, потому что его проще придержать, чем "отдавать за копейки". Отметим, что за последние полгода стоимость жилья на первичке упала на 3%, в среднем "квадрат" продают за 670 долларов.

Также снизилась стоимость аренды двух- и трехкомнатных квартир на 8-11%, сейчас их сдают за 6 тысяч и 8 тысяч гривен, соответственно. Однокомнатные квартиры в цене не изменились, их арендуют за 4 тысячи в месяц.

График изменения стоимости жилья в новостройках в Харькове за последние полгода (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в Сумах

В Сумах жилье на вторичном рынке подешевело на 8%, сейчас "квадрат" недвижимости продают за 580 долларов. Однокомнатные квартиры стоят 20 тысяч долларов, двухкомнатные - 30 тысяч, трехкомнатные - 36 тысяч.

"С началом Курской операции ситуация на рынке недвижимости в Сумах резко изменилась. До этого цены у нас почти вернулись на довоенный уровень и спрос был достаточно высоким. А сейчас спрос на 80% меньше, цены также спустились на 20-40%, в зависимости от объектов", - рассказал в комментарии РБК-Украина эксперт по недвижимости Максим Мартынюк.

Стоимость новостроек также снизилась на 2%. В среднем 1 кв. м стоит 620 долларов, при этом темпы возведения жилья в этом году почти равны уровню 2022-го года. Цены на аренду не изменились, однокомнатные квартиры сдают за 7 тысяч гривен, данных о двух- и трехкомнатных квартирах нет.

График изменения цен на вторичном рынке Сум за последние полгода (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит недвижимость в Николаеве

Цены в Николаеве на вторичном рынке подскочили на 3% до 610 долларов за 1 кв. м. Однокомнатные квартиры стоят 21 тысячу долларов, двухкомнатные - 30 тысяч, трехкомнатные - 41 тысячу.

За аналогичный период на 6% упали в цене новостройки, сейчас "квадрат" недвижимости продают за 660 долларов. При этом темпы возведения жилья в этом году равны прошлогодним. Сейчас в продаже 21 очередь в ЖК.

Стоимость аренды в городе не изменилась, однокомнатные квартиры сдают за 5 тысяч гривен, двухкомнатные - за 7 тысяч, трехкомнатные - за 9 тысяч.

График изменения цен на аренду квартир в Николаеве в течение последних полгода (скриншот сайта ЛУН)

По словам Манжос, некоторые украинцы готовы вкладывать сейчас в недвижимость даже в городах, которые часто попадают под российские атаки, поскольку понимают, что война рано или поздно закончится, а вот купить квартиры по тем ценам, что сейчас, вряд ли будет возможность.