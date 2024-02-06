Дешевше не буде. Скільки коштує купити квартиру у Чехії цього року

Частина українців у Чехії планують залишитися у цій країні після війни. Багато хотіли б жити у власному житлі, а не орендувати квартири.
Скільки коштують квадратні метри у різних регіонах Чехії та де найдешевші квартири, РБК-Україна розповідає з посиланням на seznamzpravy.cz.
Торік чеські експерти з нерухомості прогнозували зниження цін на квадратні метри. Але 2023 року в середньому по країні ціни зросли на 3%, за даними порталу нерухомості Reality Čechy та іпотечної компанії Golem Finance.
Зокрема, якщо квартира площею 70 кв. м у грудні 2022 року коштувала в середньому 4,34 млн крон (173,6 тис. євро), то у січні 2024-го – 4,48 млн крон (179,2 тис. євро).
Тим часом житло у Чехії подорожчало не скрізь, у деяких регіонах ціни за рік знизилися. Зокрема, зросла вартість квартир у Празі, Карлових Варах, Південній Моравії, Градець-Краловому, Ліберці, Височині. А в інших регіонах квартири стали доступніші. Найбільше ціни на житло знизилися у Злінському краї. Там середня ціна квартири за рік знизилася на 10 тисяч євро, до 143,6 тис євро (3,59 млн крон).
Найдорожче купити житло в Празі. Середня ціна квартири на 70 квадратів –понад 7 млн крон (280 тис. євро). Найдешевші квартири в Устецькому краї – 1,83 млн крон (73 тис. євро).
Водночас доступність житла у Чехії у співвідношенні до зарплат знизилася. Якщо у минулі роки на іпотеку витрачалося 46% доходу, то у 2023 році вже 62%. Найкращим вважається варіант, коли на виплату витрачається до третини заробітків.
Вартість житла суттєво відрізняється у різних частинах Чехії. У середньому ціни за квартиру у 70 кв. м такі:
Рівень цін на житлову нерухомість у Чехії вже досяг мінімуму, кажуть експерти. Відновлення ринку очікують наприкінці першого кварталу 2024 року.
Люди, які можуть дозволити собі придбання квартири, вже почали купувати. Про відновлення попиту свідчить і невелика різниця між цінами на порталах з нерухомості та сумами, за які житло продають насправді.
"Ринок активізують гроші, здебільшого готівкові, а не іпотека. Рівень цін уже досяг дна", – зазначив Мілан Рочек із компанії Dataligence.
Представник порталу з нерухомості Міхал Піх також звертає увагу, що знайти низьку ціну на житло цього року буде важче, ніж торік.
"Хто мав можливість придбати нерухомість минулого року, той не помилився", –каже він.
Нагадаємо, ми писали, за скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи. У Чехії всю зарплату треба відкладати 13,3 років. Більше – тільки у Словаччині.
Також ми розповідали, які ціни на оренду житла у Чехії і де шукати варіанти квартир. Найнижчі ціни – у прикордонних регіонах із промисловим минулим.
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