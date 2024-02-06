Дешевле не будет. Сколько стоит купить квартиру в Чехии в этом году

Часть украинцев в Чехии планируют остаться в этой стране после войны. Многие хотели бы жить в собственном жилье, а не орендовать квартиры.
Сколько стоят квадратные метры в разных регионах Чехии и где самые дешевые квартиры, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на seznamzpravy.cz.
В прошлом году чешские эксперты по недвижимости прогнозировали снижение цен на квадратные метры. Но в 2023 году в среднем по стране цены выросли на 3%, по данным портала недвижимости Reality Čechy и ипотечной компании Golem Finance.
В частности, если квартира площадью 70 кв. м в декабре 2022 года стоила в среднем 4,34 млн крон (173,6 тыс. евро), то в январе 2024-го – 4,48 млн крон (179,2 тыс. евро).
Между тем, жилье в Чехии подорожало не везде, в некоторых регионах цены за год снизились. В частности, выросла стоимость квартир в Праге, Карловых Варах, Южной Моравии, Градец-Краловом, Либерце, Высочине. А в других регионах квартиры стали доступнее. Больше всего цены на жилье снизились в Злинском крае. Там средняя цена квартиры за год снизилась на 10 тысяч евро, до 143,6 тыс. евро (3,59 млн крон).
Дороже всего купить жилье в Праге. Средняя цена квартиры на 70 квадратов – более 7 млн крон (280 тыс. евро). Самые дешевые квартиры в Устецком крае – 1,83 млн крон (73 тыс. евро).
В то же время доступность жилья в Чехии по отношению к зарплатам снизилась. Если в прошлые годы на ипотеку уходило 46% дохода, то в 2023 году уже 62%. Лучшим считается вариант, когда на выплату тратится до трети заработков.
Стоимость жилья существенно отличается в разных частях Чехии. В среднем цены за квартиру в 70 кв. м такие:
Уровень цен на жилую недвижимость в Чехии уже достиг минимума, говорят эксперты. Восстановление рынка ожидают в конце первого квартала 2024 года.
Люди, которые могут позволить себе покупку квартиры, уже начали покупать. О восстановлении спроса свидетельствует и небольшая разница между ценами на порталах недвижимости и суммами, за которые жилье продают на самом деле.
"Рынок активизируют деньги, в большинстве своем наличные, а не ипотека. Уровень цен уже достиг дна", – отметил Милан Рочек из компании Dataligence.
Представитель портала по недвижимости Михал Пих также обращает внимание, что найти низкую цену на жилье в этом году будет сложнее, чем в прошлом.
"Кто смог приобрести недвижимость в прошлом году, тот не ошибся", – говорит он.
Напомним, мы писали, за сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы. В Чехии всю зарплату нужно откладывать 13,3 лет. Больше – только в Словакии.
Также мы рассказывали, какие цены на аренду жилья в Чехии и где искать варианты квартир. Самые низкие цены – в приграничных регионах с промышленным прошлым.
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