Дешевле не будет. Сколько стоит купить квартиру в Чехии в этом году

Где самое дорогое и самое дешевое жилье в Чехии

В прошлом году чешские эксперты по недвижимости прогнозировали снижение цен на квадратные метры. Но в 2023 году в среднем по стране цены выросли на 3%, по данным портала недвижимости Reality Čechy и ипотечной компании Golem Finance.

В частности, если квартира площадью 70 кв. м в декабре 2022 года стоила в среднем 4,34 млн крон (173,6 тыс. евро), то в январе 2024-го – 4,48 млн крон (179,2 тыс. евро).

Между тем, жилье в Чехии подорожало не везде, в некоторых регионах цены за год снизились. В частности, выросла стоимость квартир в Праге, Карловых Варах, Южной Моравии, Градец-Краловом, Либерце, Высочине. А в других регионах квартиры стали доступнее. Больше всего цены на жилье снизились в Злинском крае. Там средняя цена квартиры за год снизилась на 10 тысяч евро, до 143,6 тыс. евро (3,59 млн крон).

Дороже всего купить жилье в Праге. Средняя цена квартиры на 70 квадратов – более 7 млн крон (280 тыс. евро). Самые дешевые квартиры в Устецком крае – 1,83 млн крон (73 тыс. евро).

Фото: Жилые дома в Праге ( unsplash.com )

В то же время доступность жилья в Чехии по отношению к зарплатам снизилась. Если в прошлые годы на ипотеку уходило 46% дохода, то в 2023 году уже 62%. Лучшим считается вариант, когда на выплату тратится до трети заработков.

Сколько стоят квартиры в регионах Чехии

Стоимость жилья существенно отличается в разных частях Чехии. В среднем цены за квартиру в 70 кв. м такие:

Прага – 7,32 млн крон (292,8 тыс. евро);

Южноморовский край – 5,38 млн крон (215,2 тыс. евро);

Среднечешский край – 4,86 млн крон (194,4 тыс. евро);

Краловоградецкий край – 4,45 млн крон (178 тыс. евро);

край Высочина – 4,18 млн крон (167,2 тыс. евро).

Либерецкий край – 3,89 млн крон (155,6 тыс. евро);

Южночешский край – 3,83 млн крон (153,2 тыс. евро);

Пльзенский край – 3,78 млн крон (151,2 тыс. евро);

Оломоуцкий край – 3,76 млн крон (150,4 тыс. евро);

Злинский край – 3,56 млн крон (143,6 тыс. евро);

Пардубицкий край – 3,5 млн крон (140 тыс. евро);

Карловарский край – 3,18 млн крон (127,2 тыс. евро);

Мораво-Силезский край – 2,54 млн крон (101,6 тыс. евро);

Устецкий край – 1,83 млн крон (73,2 тыс. евро).

Фото: Самые дорогие квартиры – в Праге и Брно ( unsplash.com )

Что будет с ценами на квартиры в 2024 году

Уровень цен на жилую недвижимость в Чехии уже достиг минимума, говорят эксперты. Восстановление рынка ожидают в конце первого квартала 2024 года.

Люди, которые могут позволить себе покупку квартиры, уже начали покупать. О восстановлении спроса свидетельствует и небольшая разница между ценами на порталах недвижимости и суммами, за которые жилье продают на самом деле.

"Рынок активизируют деньги, в большинстве своем наличные, а не ипотека. Уровень цен уже достиг дна", – отметил Милан Рочек из компании Dataligence.

Представитель портала по недвижимости Михал Пих также обращает внимание, что найти низкую цену на жилье в этом году будет сложнее, чем в прошлом.

"Кто смог приобрести недвижимость в прошлом году, тот не ошибся", – говорит он.