Дешево и эффективно: ВСУ на видео показали, как перехватывают "элитные" дроны оккупантов
Украинские военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники. На этот раз удалось перехватить такие российские дроны как "Молния" и Zala.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Отмечается, что на видео показана работа по перехвату разведывательных БПЛА противника от операторов 413-го батальона "Рейд" СБС в Донецкой области.
Были ликвидированы такие вражеские дроны:
- "Молния-2" - это ударный FPV-дрон самолетного типа, дальность связи до 40 км. Стоимость оценивается в 300 долларов;
- Zala Z-16 и Supercam S350 - разведывательные БПЛА оперативно-тактического уровня с дальностью связи до 70 км и 100 км, а также стоимостью в 70 000 и 100 000 долларов соответственно;
- "Орлан-10" - один из основных разведывательных БПЛА ВС РФ с дальностью связи до 120 км. Стоимость оценивается в 90 000 долларов.
"Перехват дронов противника - одно из ключевых направлений, которое активно развивают Силы беспилотных систем. Кроме разведывательных "крыльев", мы перехватываем и ударные БПЛА типа Shahed-136, которыми российские войска осуществляют атаки на мирные украинские города", - подписано видео.
Потери России в войне
Напомним, что за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 82 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники.
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