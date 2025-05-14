Дешево и эффективно: ВСУ на видео показали, как перехватывают "элитные" дроны оккупантов

Украинские военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники. На этот раз удалось перехватить такие российские дроны как "Молния" и Zala.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

"Перехват дронов противника - одно из ключевых направлений, которое активно развивают Силы беспилотных систем. Кроме разведывательных "крыльев", мы перехватываем и ударные БПЛА типа Shahed-136, которыми российские войска осуществляют атаки на мирные украинские города", - подписано видео.

Были ликвидированы такие вражеские дроны:

Отмечается, что на видео показана работа по перехвату разведывательных БПЛА противника от операторов 413-го батальона "Рейд" СБС в Донецкой области.

Потери России в войне

Напомним, что за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 82 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники.

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