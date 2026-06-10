Дешева заміна Patriot? Що відомо про українську Freya проти балістики

Freya – це спільноєвропейський проект, до якого долучилися кілька країн. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети.

За даними компанії-розробника, з української сторони програму Freya курує Рустем Умєров. Також до реалізації проекту долучилися Німеччина, Франція та Норвегія.

Крім Fire Рoint, у програмі бере участь ще одна українська компанія, проте її назву поки що не оприлюднюють.

Характеристики нової ракети

Основою нового комплексу повинна стати ракета-перехоплювач FP-7.x, виготовлена з композитних матеріалів, зі швидкістю 1500–2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м. Пуски ракети вперше продемонстрували наприкінці лютого цього року.

Ракета має дальність до 200 км, а бойова частина важить до 150 кг. Ракета оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence (IRIS).

Скільки коштує ракета?

У Fire Point заявляють, що ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів, тоді як ракета PAC-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 млн доларів.

Така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак.

У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. За нинішніми планами, ракета може надійти на озброєння у 2027 році.

Які компоненти нової ППО розробляє Україна?

У Fire Point в коментарі РБК-Україна повідомили, що українська компанія є ініціатором, головним розробником та інтегратором всього комплексу. З тих компонентів, які входять до його складу, компанія розробляє та виготовляє ракети-перехоплювачі FP-7 і пускові установки.

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Інші необхідні компоненти розробляють країни-партнери. Окрім того, Fire Point інтегрує всі компоненти в єдину завершену систему комплексу ППО.

Які цілі зможе знищувати Freya?

У Fire Point підкреслюють, що Freya – це багатофункціональний комплекс, здатний виконувати завдання як протиповітряної, так і протиракетної оборони. Але ключова його особливість та перевага – захист саме від балістичних цілей.