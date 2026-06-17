Дешева відповідь на рої БПЛА: Thales показала лазерну ракету LGR275 Proxy

Мисливець на дрони

Розробники ракети LGR275 Proxy інтегрували безконтактний датчик наближення, який суттєво розширив можливості 70-мм керованих снарядів Thales. Замість того, щоб покладатися виключно на пряме влучання, датчик фіксує підліт до об'єкта і підриває бойову частину у потрібний момент.

Снаряд адаптований для виконання завдань як у режимі "поверхня-повітря" (з наземних платформ), так і в режимі "повітря-повітря" (з гелікоптерів чи інших літальних апаратів).

Інтеграція у SkyDefender

Нова керована ракета стане невіддільною частиною багатошарової архітектури інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони SkyDefender від Thales. Додавання недорогого перехоплювача дозволить операторам гнучко підбирати зброю під конкретну загрозу, залишаючи важкі протиракетні комплекси для складніших цілей.

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Вирішення фінансового фіаско сучасної ППО

Сучасні локальні конфлікти продемонстрували небезпечний дисбаланс: армії змушені витрачати дефіцитні перехоплювачі вартістю у сотні тисяч доларів на збиття дешевих розвідувальних і ударних БПЛА. Такий підхід швидко виснажує склади озброєння та висмоктує оборонні бюджети під час тривалих бойових дій.

Ракета LGR275 Proxy покликана відновити економічний паритет, пропонуючи значно дешевшу та масовішу альтернативу.

Малі безпілотники на фронті виконують критичні функції - ведуть розвідку, корегують вогонь артилерії та несуть вибухівку. Саме тому наявність доступного засобу їх масового знищення є життєво необхідною.

Зважаючи на колосальний світовий попит, підрозділ Thales Belgium оголосив про плани масштабного розгортання виробничих потужностей. Компанія планує офіційно збільшити обсяги випуску керованих ракет у три рази в період між 2026 і 2028 роками.

Як зазначив Ален Кеврен, національний директор Thales у Бельгії та Люксембурзі, для сучасних виробників зброї спроможність постачати продукцію великими серіями стала такою ж важливою, як і її технічні характеристики.

Розширення промислової бази в Бельгії допоможе оперативно покрити потреби міжнародних клієнтів за стандартами НАТО в умовах дедалі складнішого безпекового середовища.