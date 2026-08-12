Дешева гречка є не всюди, а цінники сягають 119 грн: огляд цін у супермаркетах 12 серпня

В українських супермаркетах зберігається цінова стабільність. Водночас за окремими позиціями відбулися зміни, зокрема у вартості гречки, молока та яєць.
Скільки коштують основні продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" 12 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
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Хліб
Ситуація у хлібобулочному сегменті залишається повністю статичною - мережі не переглядали вартість соціальних позицій:
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Найвигідніший цінник продовжує утримувати "Сільпо" за рахунок знижки. У мережі Novus доступний дорожчий безглютеновий сегмент через відсутність у наявності дешевших аналогів:
Яйця
У категорії курячих яєць фаворити за мінімальною вартістю не змінилися:
Молоко
Ціни на молоко залишаються на рівні вівторка завдяки діючим акціям:
Соняшникова олія
У сегменті півлітрових пляшок рафінованої олії найнижчий цінник пропонує "Ашан":