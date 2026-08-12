Дешева гречка є не всюди, а цінники сягають 119 грн: огляд цін у супермаркетах 12 серпня

Головне: Хліб : Повна стабільність. Найдешевша пропозиція - у "Сільпо" (12,99 грн за 350 г).

: Повна стабільність. Найдешевша пропозиція - у "Сільпо" (12,99 грн за 350 г). Гречка : Ціни за добу не змінилися. Лідирує "Сільпо" завдяки знижці 15% (54,99 грн/кг). У Novus дешевих позицій немає в наявності.

: Ціни за добу не змінилися. Лідирує "Сільпо" завдяки знижці 15% (54,99 грн/кг). У Novus дешевих позицій немає в наявності. Яйця : Найдешевша поштучна позиція утримується в "Ашані" (3,00 грн/шт). У сегменті фасованих десятків (категорія С1) мінімальну ціну тримає "Сільпо" (43,66 грн).

: Найдешевша поштучна позиція утримується в "Ашані" (3,00 грн/шт). У сегменті фасованих десятків (категорія С1) мінімальну ціну тримає "Сільпо" (43,66 грн). Молоко : Порційний пакет (450 г) найвигідніше купувати в АТБ (19,90 грн за акцією). Велика пачка ультрапастеризованого молока - у Novus (34,99 грн за акцією на доставку).

: Порційний пакет (450 г) найвигідніше купувати в АТБ (19,90 грн за акцією). Велика пачка ультрапастеризованого молока - у Novus (34,99 грн за акцією на доставку). Олія: Мінімальний цінник на рафіновану олію 0,5 л утримує "Ашан" (49,40 грн).

Деталізовані ціни в супермаркетах (12 серпня)

Хліб

Ситуація у хлібобулочному сегменті залишається повністю статичною - мережі не переглядали вартість соціальних позицій:

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": хліб "Пшеничний" (половинка) - 21,30 грн

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн

Novus: хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 12 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Найвигідніший цінник продовжує утримувати "Сільпо" за рахунок знижки. У мережі Novus доступний дорожчий безглютеновий сегмент через відсутність у наявності дешевших аналогів:

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, без знижки - 64,99 грн)

АТБ: крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн

"Ашан": крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн

Novus: крупа "Сквирянка" без глютену (800 г) - 119,00 грн (дешевші позиції відсутні)

Яйця

У категорії курячих яєць фаворити за мінімальною вартістю не змінилися:

"Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток)

"Сільпо": яйця курячі "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн

АТБ: яйце куряче "Своя лінія" С1 (10 шт) - 43,90 грн

Novus: яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

Ціни на молоко залишаються на рівні вівторка завдяки діючим акціям:

АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акційна ціна, замість 21,30 грн)

"Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акція при доставці до 19.08, замість 53,99 грн)

Соняшникова олія

У сегменті півлітрових пляшок рафінованої олії найнижчий цінник пропонує "Ашан":