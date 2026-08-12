Дешевая гречка есть не везде, а ценники достигают 119 грн: обзор цен в супермаркетах 12 августа

В украинских супермаркетах сохраняется ценовая стабильность. В то же время, по отдельным позициям произошли изменения, в частности в стоимости гречки, молока и яиц.
Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" 12 августа - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
Хлеб
Ситуация в хлебобулочном сегменте остается полностью статической - сети не пересматривали стоимость социальных позиций:
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 12 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Самый выгодный ценник продолжает удерживать "Сильпо" за счет скидки. В сети Novus доступен более дорогой безглютеновый сегмент из-за отсутствия в наличии более дешевых аналогов:
Яйца
В категории куриных яиц фавориты по минимальной стоимости не изменились:
Молоко
Цены на молоко остаются на уровне вторника благодаря действующим акциям:
Подсолнечное масло
В сегменте полулитровых бутылок рафинированного масла самый низкий ценник предлагает "Ашан":