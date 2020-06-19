Десантный корабль США вошел в Черное море

Вчера вечером десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51) зашел в Черное море. На борту судна находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

Как сообщается, американский десантный корабль Oak Hill вошел в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад.

По словам командира боевой амфибийной группы Батаана Лэнса Лешера, Oak Hill вместе с эсминцем повысит безопасность на море и расширят взаимодействие с региональными партнерами.

Сейчас на десантном корабле находятся пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

Отметим, Oak Hill введен в состав флота США в 1996 году. Водоизмещение его составляет 19 тысяч тонн, длина и ширина - 186 и 26 метров соответственно. Скорость такого судна - 25 узлов. Корабль способен взять на борт 500 военных, а также возможно размещения двух танков Абрамс.

Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец USS Porter класса "Арле Берк" отправился из Средиземного в Черное море, для безопасности в регионе и участия в морских операциях с союзниками.

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