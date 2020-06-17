ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Американский эсминец USS Porter направился в Черное море

Новости » Происшествия     17.06.2020 - 10:13
Американский эсминец USS Porter направился в Черное море
Фото: USS Porter (flickr.com usnavy)

С начала года корабли ВМС США заходят в Черное море третий раз

Американский эсминец USS Porter класса "Арли Берк" отправился из Средиземного в Черное море. Цель его прибытия - обеспечение безопасности в регионе и участие в морских операциях с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом сообщили в Шестом флоте военно-морских сил США.

Предположительно, в Черное море американский эсминец зайдет уже сегодня. В текущем году это уже третий раз, когда корабль ВМС США проводит операции в Черном море и второй раз конкретно для USS Porter - корабль посещал акваторию Черного моря в апреле.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - сказал командир корабля Крейг Трент.

Военный корабль будет участвовать в морских операциях вместе с союзниками и партнерами по НАТО - Турцией, Румынией, Болгарией, Грузией и, конечно же, Украиной.

Напомним, на прошлой неделе Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

При этом в Альянсе отметили, что это никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

В украинском Кабинете министров объяснили, что значит новый статус Украины и как это повлияет на дальнейшее сближение Украины и НАТО.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Черное мореВМС США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь