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В Десантно-штурмовых войсках назвали несчастным случаем ранение заместителя командующего

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 12:52
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Военный получил ранение в Житомире 27 июня

В Десантно-штурмовых войсках (ДШВ) Вооруженных сил Украины назвали несчастным случаем ранение заместителя командующего Павла Щербаня. Об этом говорится в сообщении командования ДШВ в Facebook.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Г., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, характер ранений и показания военного не свидетельствуют о причастности к данному случаю других лиц. Также сообщается, что телесные повреждения не несут угрозы жизни.

 

В ході проведеної перевірки за фактом отримання тілесних ушкоджень заступником командувача ДШВ ЗС України полковником...

Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире 27 июня 2018 года возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань.

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Теги публикации: раненые, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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