У Десантно-штурмових військах назвали нещасним випадком поранення заступника командувача

Військовий отримав поранення у Житомирі 27 червня

У Десантно-штурмових військах (ДШВ) Збройних сил України назвали нещасним випадком поранення заступника командувача Павла Щербаня. Про це йдеться у повідомленні командування ДШВ у Facebook.

"В ході проведеної перевірки за фактом отримання тілесних ушкоджень заступником командувача ДШВ ЗС України полковником Щербанем П.Р., з'ясовано, що тілесні ушкодження отримані внаслідок прикрого нещасного випадку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, характер поранень та свідчення військового не свідчать про причетність до даного випадку інших осіб. Також повідомляється, що тілесні ушкодження не несуть загрози життю.

В ході проведеної перевірки за фактом отримання тілесних ушкоджень заступником командувача ДШВ ЗС України полковником... Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирі 27 червня 2018 року біля продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Павло Щербань.