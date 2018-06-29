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У Житомирі поранили ножем заступника командувача десантно-штурмових військ

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 16:40
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі офіцер знаходиться на лікуванні, загрози його життю немає

У Житомирі 27 червня 2018 року біля продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Павло Щербань. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"27 червня у вечірній час у м. Житомир біля продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача ДШВ ЗС України полковник Щербань П.Р. На даний час офіцер знаходиться на лікуванні, загрози життю немає. Командування ДШВ ЗС України сподівається на скоріше одужання полковника Щербаня П.Р." – зазначається у повідомленні.

 

27 червня у вечірній час в м.Житомир біля продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача ДШВ ЗС...

Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Вказано, що за фактом нанесення навмисних, тяжких тілесних пошкоджень Національною поліцією Житомира проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, як повідомлялося, у Житомирській області затримали учасників злочинної групи за підозрою у замаху на вбивство співробітника поліції. Зазначалося, що зловмисники прикріпили до автомобіля співробітника поліції саморобний вибуховий пристрій із дистанційним управлінням.

У Житомирській області затримали військового, який викрав деталі зенітно-ракетного комплексу В Житомирській області затримали злочинну групу за підозрою у замаху на вбивство поліцейського
Теги публікації: Збройні сили України, Житомир, нападение с ножом  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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