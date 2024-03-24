Десантно-штурмові війська запрошують долучитися до своїх лав. Що для цього потрібно

Десантно-штурмові війська Збройних сил України запрошують приєднатися до своїх лав. Для цього для початку потрібно подати заявку та заповнити анкету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДШВ ЗСУ.
"Долучайся до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - символу сміливості, відданості та відваги. Ти не лише захистиш свою країну, а й станеш частиною рушійної сили, яка змінить хід історії. Долати труднощі, виборювати перемоги - це твоє призначення", - йдеться у повідомленні.
Для того, щоб опинитися у лавах українських десантників, для початку треба подати заявку та заповнити анкету.
"Заповніть анкету, розкажіть про свою професію, і дозвольте нам знайти місце для тебе, де саме твої цивільні навички стануть в нагоді. Заповнюй анкету зараз і стань частиною нашої єдиної родини, щоб разом захистити те, що ми найбільше цінуємо!" - кажуть у ДШВ ЗСУ.
Штурмовики підкреслюють, що в часи випробувань для України, неохідно долучатися до захисту Батьківщини.
"Саме твоя рішучість, сміливість та високий рівень професіоналізму можуть зробити вирішальний вклад в нашу спільну перемогу. Наша армія потребує тих, хто принесе свій неповторний досвід у цю благородну справу", - резюмують вони.
Десантно-штурмові війська Збро́йних сил Украї́ни (абревіатура ДШВ ЗСУ) - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини.
Зазначимо, що десантники постійно нищать окупантів на фронті в Україні. Наприклад, нещодавно українські десантники знищили термінал супутникового зв'язку Starlink. Він був виявлений у окупантів на одній із ділянок фронту. Також у січні повідомлялося, що український десантник в одному бою знищив чотири ББМ окупантів. Ворожий штурм на Таврійському напрямку вдалося зірвати.
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