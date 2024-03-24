Десантно-штурмові війська запрошують долучитися до своїх лав. Що для цього потрібно

"Долучайся до лав Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - символу сміливості, відданості та відваги. Ти не лише захистиш свою країну, а й станеш частиною рушійної сили, яка змінить хід історії. Долати труднощі, виборювати перемоги - це твоє призначення", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб опинитися у лавах українських десантників, для початку треба подати заявку та заповнити анкету.

"Заповніть анкету, розкажіть про свою професію, і дозвольте нам знайти місце для тебе, де саме твої цивільні навички стануть в нагоді. Заповнюй анкету зараз і стань частиною нашої єдиної родини, щоб разом захистити те, що ми найбільше цінуємо!" - кажуть у ДШВ ЗСУ.

Штурмовики підкреслюють, що в часи випробувань для України, неохідно долучатися до захисту Батьківщини.

"Саме твоя рішучість, сміливість та високий рівень професіоналізму можуть зробити вирішальний вклад в нашу спільну перемогу. Наша армія потребує тих, хто принесе свій неповторний досвід у цю благородну справу", - резюмують вони.