Десантники ЗСУ взяли в полон 27 російських військових у Курській області

За даними військових, днями, під час бойових дій було взято у полон 27 бійців противника. Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії і тимчасово окупованого міста Севастополь.

"Опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога", - розповіли десантники.

Операція у Курській області

ЗСУ почали Курську операцію з кількох стратегічних причин. По-перше, це відповідь на постійні атаки Росії з прикордонних територій, включаючи обстріли українських населених пунктів та цивільної інфраструктури. Операція спрямована на послаблення військових спроможностей противника, знищення його логістичних вузлів та підрозділів, які забезпечують ці атаки.

По-друге, дії українських сил на території Курської області мають на меті створення тактичної нестабільності для російських військ. Зміщення бойових дій у прикордонні регіони РФ спонукає ворога розпорошувати свої ресурси, зменшуючи тиск на інші фронти. Це також є частиною стратегії України з демонстрації своєї здатності до активних контратак та порушення зон комфорту противника.

Обмін полоненими

Нагадаємо, вчора з російського полону вдалося звільнити ще 25 осіб, зокрема одного цивільного.

Серед звільнених - захисники Маріуполя та "Азовсталі", бійці, які потрапили в полон під час боїв у також Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Обмін відбувся за посередництва ОАЕ.

Також ми писали, що українська сторона домоглася виходу на окремий формат повернення своїх громадян з російського полону. Йдеться про важкохворих і поранених.