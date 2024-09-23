Десантники ЗСУ показали відео відбиття російського масованого штурму біля Костянтинівки

Зазначається, що загарбники намагалися прорвати оборону таврійських десантників 79 ОМБР у тому районі, й надії ворога виявилися марними.

Загалом противник для атаки під Костянтинівкою застосував 14 бронемашин з піхотою та 6 танків.

"Досягнути раптовості окупантам не вдалось - десантники 79-ки відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки", - передали у Таврійській бригаді.

Так, для ураження сил і засобів противника застосовувалися артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, а також на заваді руху ворога стали й мінні загородження.

"У ході бою наші воїни спалили 2 ворожих танки та 2 бронемашини з десантом. Ще один танк був підбитий. Інша техніка вдалась до ганебної втечі", - розповіли в 79 ОМБР.

Крім того, додали Таврійські десантники, за спішеною ворожою піхотою оператори ударних дронів влаштували "ефектне сафарі".