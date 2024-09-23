Десантники ВСУ показали видео отражения массированного штурма россиян возле Константиновки

Отмечается, что захватчики пытались прорвать оборону таврических десантников 79 ОМБР в этом районе, и надежды врага оказались тщетными.

В общей сложности противник для атаки под Константиновкой применил 14 бронемашин с пехотой и 6 танков.

"Достигнуть внезапности оккупантам не удалось - десантники 79-ки открыли огонь по вражеским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки", - передали в Таврической бригаде.

Так, для поражения сил и средств противника применялись артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, а также препятствием движению врага стали и минные заграждения.

"В ходе боя наши воины сожгли 2 вражеских танка и 2 бронемашины с десантом. Еще один танк был подбит. Другая техника прибегла к позорному бегству", - рассказали в 79 ОМБР.

Кроме того, добавили Таврические десантники, по спешенной вражеской пехоте операторы ударных дронов устроили "эффектное сафари".