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Десантники ВСУ показали видео отражения массированного штурма россиян возле Константиновки

Фото: воин 79 ОДШБ ВСУ (facebook.com/79AMBUA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники на Кураховском направлении в районе села Константиновка Донецкой области отразили массированный штурм российских захватчиков. Тогда враг при попытке прорыва применил 20 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Отмечается, что захватчики пытались прорвать оборону таврических десантников 79 ОМБР в этом районе, и надежды врага оказались тщетными.

В общей сложности противник для атаки под Константиновкой применил 14 бронемашин с пехотой и 6 танков.

"Достигнуть внезапности оккупантам не удалось - десантники 79-ки открыли огонь по вражеским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки", - передали в Таврической бригаде.

Так, для поражения сил и средств противника применялись артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, а также препятствием движению врага стали и минные заграждения.

"В ходе боя наши воины сожгли 2 вражеских танка и 2 бронемашины с десантом. Еще один танк был подбит. Другая техника прибегла к позорному бегству", - рассказали в 79 ОМБР.

Кроме того, добавили Таврические десантники, по спешенной вражеской пехоте операторы ударных дронов устроили "эффектное сафари".

Напомним, 21 сентября в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как украинские защитники отбивали массированную атаку российских захватчиков, которая продолжалась целые сутки. Тогда было зафиксировано 24 попытки прорыва, и с разных направлений оккупанты бросили 52 единицы техники.

Добавим, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) во вчерашнем отчете уточнили, что этот механизированный штурм россияне проводили вблизи Максимилиановки 19 сентября.

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