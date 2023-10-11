Десантники знищили ворожий боєкомплект разом з окупантами (відео)

Українські десантники "відмінусували" боєкомплект окупантів на фронті. Разом з ним вдалось знищити і 10 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Так, аеророзвідники 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України спільними зусиллями з артилерійським підрозділом 45 окремої артилерійської бригади ЗС України знищили ворожий боєкомплект.

"Разом зі складом боєприпасів було знищено живу силу противника в кількості близько 10 осіб", - зазначили військові.

Втрати РФ

На ранок середи, 11 жовтня, українські сили оборони за добу мають значний "улов" живої сили та техніки ворога. Зокрема вдалося знищити 820 окупантів, літак Су-25 та 91 ББМ.

При цьому, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, за 18 місяців більше п'ятої частини відомих втрат російських пілотованих літаків і гелікоптерів не були викликані діями протиборчої сторони.