Десантники уничтожили вражеский боекомплект вместе с оккупантами (видео)

Украинские десантники "отминусовали" боекомплект оккупантов на фронте. Вместе с ним удалось уничтожить и 10 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, аэроразведчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины совместными усилиями с артиллерийским подразделением 45 отдельной артиллерийской бригады ВС Украины уничтожили вражеский боекомплект.

"Вместе с складом боеприпасов была уничтожена живая сила противника в количестве около 10 человек", - отметили военные.

Потери РФ

На утро среды, 11 октября, у украинских сил обороны за сутки значительный "улов" живой силы и техники врага. В частности удалось уничтожить 820 оккупантов, самолет Су-25 и 91 ББМ.

При этом, с начала полномасштабного вторжения в Украину, за 18 месяцев, более пятой части известных потерь российских пилотируемых самолетов и вертолетов не были вызваны действиями противоборствующей стороны.