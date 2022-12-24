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Десантники знищили позицію і боєприпаси росіян під Луганськом (відео)

Фото: десантники знищили позицію і боєприпаси росіян під Луганськом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили позицію російських військових на Луганському напрямку. Після ураження здетонував і боєкомплект окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"На відео зафіксовано бойову роботу воїнів

Як повідомлялось, через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювати лікарні Луганської області у військові госпіталі. Так сталося з місцевими медустановами у Біловодську та Марківці.

Відзначимо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 480 окупантів та збили вісім ворожих БПЛА. Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ становлять 101430 військових вбитими.

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