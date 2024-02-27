Десантники уничтожили колонну россиян возле Новомихайловки под Донецком (видео)
Колонну российских военных удалось уничтожить бойцам ВСУ в районе села Новомихайловка Донецкой области. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику возле Новомихайловки", - говорится в заявлении.
Отмечается, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта.
Тарнавский добавил, что благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников уничтожаем врага, его технику и резервы.
Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврическом направлении 30 танков и 104 боевых бронированных машин.
Бои в районе Новомихайловки
В январе россияне захватили полностью разрушенный город Марьинка под Донецком. После этого у оккупантов появилась новая цель на этом направлении.
"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности сейчас у него появилась цель - пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", - отмечали в ВСУ.
Недавно сервис DeepState писал, что Вооруженные силы Украины отбросили россиян у села Новомихайловка в Донецкой области.
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