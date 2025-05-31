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Десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку (відео)

Фото: Російських військових взяли десантники у полон на Курщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку. Полоненим надали медичну допомогу.

Українські десантники спільно з суміжними підрозділами захопили чергову групу російських військовослужбовців на Курському напрямку. 

Як повідомляють, умови у підрозділах на території Росії були настільки нелюдськими, що вони добровільно здались українським військовим.

Йдеться про фізичний та психологічний тиск, приниження, а також постійні погрози з боку командування.

Українська сторона надала затриманим необхідну медичну та психологічну допомогу.

Також не виключається, що ці полонені можуть бути використані для обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Захоплення полонених РФ

Нагадаємо, перед тим, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

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