Украинские десантники совместно со смежными подразделениями захватили очередную группу российских военнослужащих на Курском направлении.

Как сообщают, условия в подразделениях на территории России были настолько нечеловеческими, что они добровольно сдались украинским военным.

Речь идет о физическом и психологическом давлении, унижениях, а также постоянных угрозах со стороны командования.

Украинская сторона предоставила задержанным необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Также не исключается, что эти пленные могут быть использованы для обмена на украинских военных, находящихся в российском плену.