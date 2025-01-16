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Десантники показали влучну ліквідацію окупантів на Курахівському напрямку

Четвер 16 січня 2025 08:35
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Десантники показали влучну ліквідацію окупантів на Курахівському напрямку Фото: десантники показали влучну ліквідацію окупантів на Курахівському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують відбивати штурми росіян вздовж всієї лінії фронту. Цього разу на відео зафіксовано ліквідацію ворога на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Там підрозділ безпілотних систем 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України за допомогою дронів влучно відпрацював як по самих окупантах, так і по їх позиціях.

"Красиво летіли, швидко бігали, маскувалися, ховалися… А довелося впасти, полежати, поповзати і за мить розкидати навкруги частини своїх нікчемних тіл і залишки колись дорогоцінного металобрухту. Приблизно так закінчується шлях російського окупанта і його технічних засобів на українській землі", - підписали відео військові.

Ситуація в Курахове

Зауважимо, що за словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова, українські військові утримують позиції в Кураховому Донецької області, росіяни не захопили місто повністю.

Також ми писали, що російська армія продовжує штурмувати міську забудову Курахового. Там тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника.

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