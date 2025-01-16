ua en ru
Чт, 16 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Десантники показали точную ликвидацию оккупантов на Кураховском направлении

Четверг 16 января 2025 08:35
UA EN RU
Десантники показали точную ликвидацию оккупантов на Кураховском направлении Фото: десантники показали точную ликвидацию оккупантов на Кураховском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают отражать штурмы россиян вдоль всей линии фронта. На этот раз на видео зафиксирована ликвидация врага на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Там подразделение беспилотных систем 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины с помощью дронов точно отработало как по самим оккупантам, так и по их позициям.

"Красиво летели, быстро бегали, маскировались, прятались... А пришлось упасть, полежать, поползать и через мгновение разбрасывать вокруг части своих никчемных тел и остатки некогда драгоценного металлолома. Примерно так заканчивается путь российского оккупанта и его технических средств на украинской земле", - подписали видео военные.

Ситуация в Курахово

Заметим, что по словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, украинские военные удерживают позиции в Курахово Донецкой области, россияне не захватили город полностью.

Также мы писали, что российская армия продолжает штурмовать городскую застройку Курахово. Там продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курахово Война в Украине
NEWS
Премьер Британии прибыл с визитом в Украину, страны подпишут соглашение о партнерстве
Премьер Британии прибыл с визитом в Украину, страны подпишут соглашение о партнерстве
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ