Десантники показали точную ликвидацию оккупантов на Кураховском направлении

Украинские военные продолжают отражать штурмы россиян вдоль всей линии фронта. На этот раз на видео зафиксирована ликвидация врага на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Там подразделение беспилотных систем 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины с помощью дронов точно отработало как по самим оккупантам, так и по их позициям.

"Красиво летели, быстро бегали, маскировались, прятались... А пришлось упасть, полежать, поползать и через мгновение разбрасывать вокруг части своих никчемных тел и остатки некогда драгоценного металлолома. Примерно так заканчивается путь российского оккупанта и его технических средств на украинской земле", - подписали видео военные.

Ситуация в Курахово

Заметим, что по словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, украинские военные удерживают позиции в Курахово Донецкой области, россияне не захватили город полностью.