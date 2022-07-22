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Десантники показали, как уничтожили дивизион российских гаубиц "Мста-Б" (видео)

Фото: десантники уничтожили артиллерийский дивизион оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Десантники показали, как уничтожили российский гаубичный артиллерийский дивизион и личный состав оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На видео зафиксированы успешные огневые задачи артиллерийских подразделений десантников.

Украинские защитники ликвидировали вражеский артдивизион (без одной гаубичной батареи). Таким образом было уничтожено восемь 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав, автомобильную технику, боекомплект и фортификационные сооружения оккупантов.

Напомним, в Генштабе сообщают, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже около 39 тысяч оккупантов.

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