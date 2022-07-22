RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десантники показали, як знищили дивізіон російських гаубиць "Мста-Б" (відео)

Фото: десантники знищили артилерійський дивізіон окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Десантники показали, як знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон та особовий склад окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На відео зафіксовані успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів десантників.

Українські захисники ліквідували ворожий артдивізіон (без однієї гаубичної батареї). Таким чином було знищено вісім 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди окупантів.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже близько 39 тисяч окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні